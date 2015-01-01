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हेमू कालानी उद्यान:हेमू कालानी उद्यान का जीर्णोद्धार किया जाए

खंडवाएक घंटा पहले
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सिंधी कॉलोनी में हेमू कालानी उद्यान का जीर्णोद्धार करने की मांग क्षेत्रवासियों ने की। इस संबंध में सिंधी समाज पंचायत का प्रतिनिधि मंडल निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट से गुरुवार सुबह मिला। इस दौरान आयुक्त ने जिम्मेदार अधिकारी को उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गेहीराम सीतलानी, उपाध्यक्ष नानकराम चंदवानी, सह सचिव घनश्याम वाधवा, प्रवक्ता कमल नागपाल, चन्द्र कुमार वाधवा, अमित हिन्दुजा, मनीष मलानी और अनिल सभनानी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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