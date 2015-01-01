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महिला सूबेदार से छेड़छाड़:हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश दिए थे, अवहेलना करने पर बर्खास्त आरआई देवलिया की जमानत खारिज

खंडवाएक घंटा पहले
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  • महिला सूबेदार से छेड़छाड़ मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज की

महिला सूबेदार से छेड़छाड़ व महिला आरक्षकों के बैरक में जाकर गालीगलौज के मामले में जेल में बंद पुलिस विभाग के बर्खास्त रक्षित निरीक्षक (आरआई) राहुल देवलिया की सेशन कोर्ट ने गुरुवार को जमानत खारिज दी। आठ महीने से फरार आरोपी ने पूर्व में सेशन कोर्ट व हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। दोनों ही न्यायालयों से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट जबलपुर ने 24 सितंबर 20 को जारी आदेश में दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की अवहेलना करते हुए आरोपी ने 2 नवंबर को सीआईडी इंदौर के समक्ष सरेंडर किया। कोतवाली पुलिस ने उसी दिन आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
गुरुवार को न्यायालय में जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई। अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक मनीष बरोले व नमित नीरज ने वीसी के माध्यम से तर्क दिया कि आरोपी को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दो सप्ताह में सरेंडर करना था जो कि उसने नहीं किया। वह पुलिस कार्रवाई से भागने के लिए इधर से उधर भागता रहा। मामला जांच में है। अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह साक्षियों को प्रभावित करेगा। क्योंकि उससे कनिष्ठ सभी साक्षी है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा आरोपी की पत्नी ने पीड़िता व उसके साथियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोपी द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। उसे झूठा फंसाया गया है। अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के कहीं भी भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी।
ये है मामला...
पुलिस लाइन में 15-16 फरवरी 20 की रात तत्कालीन आरआई राहुल देवलिया के खिलाफ फरियादी महिला सूबेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आधी रात को आरआई ने उनके घर में घुसकर हाथ पकड़कर अश्लील हरकत की। इसके बाद महिला आरक्षकों के बैरक में भी गालीगलौज की। पुलिस लाइन में हंगामे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 456, 354ए, 354 आईपीसी के अंतर्गत अपराध दर्ज किया।

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