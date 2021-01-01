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मांग:हमसफर ट्रेन का स्टाॅपेज खंडवा-बुरहानपुर में भी हो, जनमंच ने की

खंडवा3 घंटे पहले
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  • जनमंच ने रेल मंत्री को ट्वीट कर हबीबगंज पुणे हमसफर साप्ताहिक ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की

पश्चिम मध्य रेलवे की हमसफर साप्ताहिक ट्रेन का स्टॉपेज खंडवा-बुरहानपुर में नहीं है। इसे लेकर यहां के यात्रियों को काफी निराशा है। जनमंच के सदस्यों ने हमसफर ट्रेन का स्टॉपेज करने की मांग की है। हबीबगंज पुणे हमसफर साप्ताहिक ट्रेन का पश्चिम मध्य रेलवे की इस ट्रेन को खंडवा और बुरहानपुर में ठहराव नहीं दिया है।

हबीबगंज-पुणे हमसफर ट्रेन का खंडवा में ठहराव की मांग पिछले साल हबीबगंज-पुणे हमसफर साप्ताहिक नई ट्रेन शुरू की गई थी, जिसे कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया था। अब रेलवे ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करते जा रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी से शरू की गई हमसफर ट्रेन का खंडवा में भी ठहराव की मांग एक बार फिर जनमंच ने की है।

स्टाॅपेज की मांग मुंबई भेजी

जनमंच के चंद्रकुमार सांड, अनुराग बंसल, मनोज सोनी, जगदीश चंद्र चौरे, देवेंद्र जैन, सुनील जैन, गणेश कनाड़े ने खंडवा और बुरहानपुर जिला मुख्यालय के स्टेशनों पर ठहराव देने की मांग की। जिसपर डीआरएम भुसावल मंडल ने ठहराव की मांग हेड क्वार्टर मुंबई भेजने की बात कही है।

250 करोड़ स्वीकृत होने पर खुशी

1 फरवरी को आम बजट में पश्चिम रेलवे को महू-सनावद-खंडवा गेज परिवर्तन परियोजना के लिए 250 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस आवंटन पर जनमंच साथियों में खुशी जाहिर की है। साथ ही जनमंच के सदस्यों ने रेलमंत्री महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे मुंबई को महू-सनावद का गेज परिवर्तन से जल्द प्रारंभ करने की मांग की है।

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