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प्रधानमंत्री आवास योजना:सात दिन में काम शुरू नहीं किया तो वापस देना होगी पीएम आवास की राशि

खंडवाएक घंटा पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निगम द्वारा पहली किस्त देने के बावजूद जिन लोगों ने अभी तक मकान निर्माण आरंभ नहीं किया है, उन्हें निगम कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से मोबाइल फोन पर संपर्क कर काम शुरू करने की समझाइश दी जा रही है। बावजूद इसके जिन लोगों ने काम शुरू नहीं किया है, वे सात दिवस की समयावधि में अपने भवन का निर्माण आरंभ करें अन्यथा निगम कोष में किस्त की राशि वापस जमा करें। राशि जमा नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध निगम द्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

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