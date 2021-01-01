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कार्रवाई:कब्जे की जमीन पर संचालित ढाबे में परोसी जा रही थी अवैध शराब, पुलिस ने तोड़ा

खंडवा3 घंटे पहले
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  • आपराधिक रिकार्ड वालों के अलावा ढाबा सहित अन्य संस्थानों की सर्चिंग

सिहाड़ा रोड स्थित मुख्य मार्ग पर सरकारी जमीन पर संचालित संतुष्टी ढाबे को बुधवार शाम पुलिस व निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अजय सारसर सहित अमले ने तोड़ दिया। ढाबा संचालक विनोद सावंत निवासी सिंगाजी द्वारा खाने के साथ ही ग्राहकों को अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी।

पूर्व में मोघट पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई के दौरान ढाबे से अवैध शराब जब्त कर प्रकरण बनाया था। इसके बावजूद यहां अवैध शराब पिलाने की शिकायत मिल रही थी। नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे ने बताया कि निगम सीमा व बाहरी इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर कुछ आपराधिक किस्म के लोग ढाबा संचालित कर अवैध शराब का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर संचालित ढाबों की निगम से जानकारी मांगी थी। तीन ढाबों की जानकारी मिली है। आपराधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित ढाबा, होटल व अन्य संस्थानों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

पुलिस ने मांगी थी निगम से जानकारी

पुलिस ने ढाबों के स्वामित्व संबंधी जानकारी निगम से मांगी थी। जानकारी के अनुसार सिहाड़ा रोड स्थित संतुष्टी ढाबा अतिक्रमण की भूमि पर है। जसवाड़ी रोड पर संचालित दिनेश मांगीलाल का राजपूत ढाबा निगम की सीमा में नहीं है। वहीं इंदौर रोड स्थित दिलीप यादव का बाबा ढाबा महात्मागांधी वार्ड में निगम के रिकार्ड में दर्ज है।

अपराधिक रिकार्ड वालों की कर रहे सर्चिंग

अपराधिक रिकार्ड वाले लोगों के अतिक्रमण की सर्चिंग कर रहे हैं। शासकीय भूमि पर संचालित अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। सिहाड़ा रोड स्थित संतुष्टि ढाबा मुख्य मार्ग पर होने से यातायात में भी दिक्कत दे रहा था। -ललित गठरे, सीएसपी

कब्जे हटाने की कार्रवाई तहसीलदार कर रहे

सिहाड़ा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तहसीलदार कर रहे हैं। निगम का दस्ता और संबंधित अधिकारी भी कार्रवाई में शामिल हैं। -हिमांशु भट्‌ट, आयुक्त नगर निगम

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