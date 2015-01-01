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विश्व में सिरमोर:भीड़ में शामिल रहें लेकिन आदमी का किरदार होना चाहिए

खंडवाएक घंटा पहले
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हम विश्व गुरु है, हमने दुनियां में दशमलव दिया, शून्य दिया, योग दिया, फिर हम पीछे क्यों है? ये सोचनीय विषय है। विदेशों की अच्छी चीजें, अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए कि किस-किस तरह उन्होंने अपने देश को हर परिस्थितियों में विश्व में सिरमोर बनाए रखा। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, भीड़ में शामिल रहें लेकिन आदमी का अपना किरदार होना चाहिए। खुद का कोई विकल्प नहीं होता, खुदा भी नहीं। यह बात डाॅ.सीवी रामन् विश्वविद्यालय खंडवा और वनमाली सृजनपीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने यह बात कही। विश्वविद्यालय के कुलपति अमिताभ सक्सेना ने कहा विद्यार्थी में अपार सम्भावना होती है, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संगोष्ठी को कुलसचिव रवि चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे से ‘निमाड़ संस्कृति के रंग’ विषय पर पेंटिंग स्पर्धा होगी, जो पूर्णतः निःशुल्क है। स्पर्धा आईसेक्ट रीजनल सेटर वैकुंठ नगर में होगी।

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