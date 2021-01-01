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  • Karenna Has Been Suffering In The District, Started Living Life ... Not A Single Death Since 40 Days

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संक्रमण पर रोक:जिले में दम ताेड़ रहा है काेराेना, जीने लगी जिंदगी... 40 दिन से एक भी माैत नहीं

खंडवा2 घंटे पहले
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  • राेज हो रही 400 लोगों की सैंपलिंग, जनवरी के 31 दिन में मिले केेवल 93 मरीज

जिले में काेराेना वायरस अब कमजाेर पड़ता जा रहा है। सतर्कता, संसाधन और कोराेना वैक्सीन के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है। राहत की बात तो यह भी है कि पिछले 40 दिनों में कोरोना से जिले में एक भी मौत नहीं हुई है। जबकि 400 लोगों की औसत प्रतिदिन सैंपलिंग हो रही है। जनवरी की ही बात करें तो 31 दिनों में केवल 93 मरीज मिले हैं, यानी औसत रोज तीन। जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। यही कारण है कि जिला अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड खाली होने लगे हैं। आईसीयू में केवल एक संक्रमित भर्ती है।
एक्टिव 16 में से एक मरीज ही है भर्ती
जिले में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 है। इसमें से केवल एक ही मरीज जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, जबकि होम आइसोलेशन में 10 व इंदौर-भोपाल में 5 मरीज इलाज करा रहे हैं।

पहल : कोरोना मरीजों को किया चिह्नित
कलेक्टर अनय द्विवेदी की पहल पर जिले में ट्रिपल पी यानी मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, प्राइवेट क्लीनिक्स के माध्यम से कोरोना के संदिग्ध मरीजों को चिह्नित किया। सीएम ने पूरे प्रदेश में इसे लागू कराया।

446 से घटाकर 90 बेड का आइसोलेशन वार्ड
इधर, संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड के बेड की संख्या में कटौती की। इसके बाद अस्पताल के ए व बी ब्लॉक में बने 446 बेड के आइसोलेशन वार्ड की संख्या कम की गई। फिलहाल ए-ब्लॉक के एक फ्लोर पर 90 बेड का वार्ड बना हुआ है। यहां पर 30 बेड का आईसीयू भी है। आने वाले समय में अस्पताल प्रबंधन न्यू विंग में जनरल वार्ड, ओपीडी व आॅपरेशन शुरू करेगा।

23 दिसंबर से नहीं हुई जिले में एक भी मौत
^23 दिसंबर से अब तक एक भी कोरोना संक्रमित की मौत दर्ज नहीं हुई। वहीं कोरोना के मरीजों संख्या में गिरावट भी आ रही है, जबकि औसतन जिले में हर दिन 400 सैंपल जांच के लिए जा रहे हैं।
-डॉ.योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ

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