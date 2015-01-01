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हालत गंभीर:पत्नी के साथ मारपीट कर केरोसिन डालकर जलाया, हालत गंभीर

खंडवा2 घंटे पहले
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कोतवाली क्षेत्र के घासपुरा बांग्लादेश मोहल्ले में आरोपी रफीक फकीर ने पत्नी अमरीन (22) के शरीर पर केरोसिन डालकर जला दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर के अनुसार महिला 88 प्रतिशत जल चुकी है। घटना बुधवार रात की है। कोतवाली के उपनिरीक्षक विनोद नागर व शुभम व्यास ने देर रात तहसीलदार से महिला के मरणासन्न बयान कराए। अमरीन की छोटी बच्ची है, जो घटना के समय घर में ही थी। रफीक काम-धंधा नहीं करता था। इसी बात को लेकर दोनाें के बीच रोज विवाद होता था। बुधवार रात को भी इसी बात पर विवाद हुआ। आरोपी ने पहले मारपीट की। इस दौरान अमरीन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307, 498ए के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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