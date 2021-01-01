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भज लो दादाजी का नाम... भज लो हरिहरजी का नाम...:खंडवा दादाजी दरबार में 10 महीने से भक्त समाधि पर नहीं टेक पा रहे माथा, ट्रस्टी नागोरी बोले- इससे भक्त और सेवादार दोनों सुकून में

खंडवा27 मिनट पहलेलेखक: उदय मंडलोई
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खंडवा दादाजी दरबार - Dainik Bhaskar
खंडवा दादाजी दरबार
  • मजबूरी में शुरू की गई व्यवस्था से श्रद्धालु और सेवादार महसूस कर रहे राहत, आगे भी जारी रखने की मंशा

दादाजी दरबार खंडवा में कोरोना के कारण मजबूरी में शुरू की गई माथा टेकने और समाधि स्पर्श नहीं करने की व्यवस्था अब भी जारी है। भज लो दादाजी का नाम... भज लो हरिहरजी का नाम... के साथ श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर रहे हैं। समाधि तक श्रद्धालुओं के नहीं पहुंचने से सेवादार भी राहत महसूस कर रहे हैं। ऐसे इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मंशा मंदिर से जुड़े भक्त बता रहे हैं। 10 महीने से भक्त समाधि पर माथा नहीं टेक पा रहे और ट्रस्ट का मानना है कि इससे भक्त और सेवादार दोनों सुकून में है।

खंडवा में दादाजी धुनीवाले और छोटे दादजी की समाधि होने के साथ ही धुनी मैया है। हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहां दोनों समाधि पर माथा टेकने के साथ ही धुनी में कभी भी हवन कर सकते थे। कोरोना के कहर में यहां हवन-पूजन जारी रहा लेकिन श्रद्धालुओं के समाधि पर माथा टेकने और स्पर्श करने पर रोक लगा दी गई थी। श्रद्धालुओं से नारियल, माला और चादर भी बाहर ही रखवाए जाने लगे। हवन करने की प्रक्रिया जारी रही।

छोटे दादाजी की समाधि पर दूर से माथा टेकती श्रद्धालु।
छोटे दादाजी की समाधि पर दूर से माथा टेकती श्रद्धालु।

अब अधिकांश मंदिरों में दर्शन-पूजन शुरू हो गए है। खंडवा दादाजी दरबार में समाधि पर माथा टेकने और स्पर्श करने पर अभी रोक लगी हुई है। नारियल धुनी में भेंट किए जा सकते है। यहां आने वाले नर्मदा परिक्रमावासियों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। दादाजी मंदिर के ट्रस्टी सुभाष नागोरी ने कहा गुरुपूर्णिमा पर भी दूर से ही दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। बरसी उत्सव में भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ भोग लगाने के लिए सेवादार थाली रखकर वापस आ सकते है। ट्रस्टी सुभाष नागोरी ने कहा यह व्यवस्था काफी हद तक सुखद भी है। आने वाले श्रद्धालुओं को नियमों की जानकारी नहीं होने से सेवादार अक्सर गलती करते थे, जिन्हें रोकना सेवादारों की जिम्मेदारी रहती है। अब सेवादारों को इससे राहत है। इसके अलावा समाधि श्रंगार के दर्शन भी श्रद्धालु कर पा रहे हैं।

बड़े दादाजी की समाधि के दूर से दर्शन करते श्रद्धालु।
बड़े दादाजी की समाधि के दूर से दर्शन करते श्रद्धालु।
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