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कोरोना संक्रमण:छठ पूजा के बाद बंद होगी कोविड- स्पेशल ट्रेनें, पहले की तरह ट्रेनें चलेंगीं

खंडवा3 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण के बीच करीब सात महीने से अधिकांश नियमित ट्रेनों का संचालन बंद है। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फिलहाल सीमित रूप से कुछ ट्रेनें कोविड-19 स्पेशल के रूप में संचालित कर रहा है लेकिन सूत्रों के अनुसार अब इनका संचालन भी 30 नवंबर तक ही किया जाएगा। छठ पूजा के बाद 1 दिसंबर से पहले की तरह नियमित ट्रेनें संचालित होने की संभावना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि छठ पूजा तक ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रहती है। गाैरतलब है कि लाॅकडाउन के बाद से नेपानगर स्टेशन पर अधिकांश यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही काशी एक्सप्रेश शुरू की गई, लेकिन नेपानगर स्टेशन पर इसका स्टॉपेज नहीं दिया गया। इसी तरह झेलम एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस और अन्य छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। अब बताया जा रहा है कि कोविड-19 का फैलाव कम होने और सारे त्योहार निपटने के बाद 1 दिसंबर से नियमित रूप से रेलवे पहले की तरह यात्री ट्रेनें शुरू करेगा।

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