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कोरोना इफेक्ट:श्री महालक्ष्मी मंदिर में मास्क लगाने का संदेश दे रहे द्वार पर रखे पुतले

खंडवाएक घंटा पहले
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श्री महालक्ष्मी माता मंदिर में पांच दिवसीय दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर में धनतेरस और चतुर्दशी शुक्रवार को मनाई जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंदिर के द्वार पर खड़े किए द्वारपाल के पुतले श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करने का संदेश दे रहे हैं। इन पुतलों के मुंह पर मास्क लगाकर सीने पर मास्क लगाने की सूचना लगाई गई है। दो दिन धनतेरस होने के कारण गुरुवार को भी कई लोगों ने मंदिर पहुंचकर माताजी के दर्शन किए।

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