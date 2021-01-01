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भारत सुंदर और स्वच्छ बने:हरे कचरे से खाद बनाना सिखाई स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई

खंडवाएक घंटा पहले
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गांधी जी का सपना था कि भारत सुंदर और स्वच्छ बने, लेकिन आजादी के 72 साल बाद भी देश में अस्वच्छता जगह-जगह दिखाई देती है। अगर सभी मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने में सहयोग देंगे तभी भारत स्वच्छ बन सकता है। यह बात सूरजकुंड उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक संजय निंभोरकर ने कही। इनरव्हील क्लब और इनरव्हील क्लब स्पार्कल्स की सदस्यों ने सूरज कुंड विद्यालय जाकर स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया। छात्राओं को घर, स्कूल, बगीचे से निकले हरे कचरे से खाद बनाने की विधि बताई। हरा, नीला, पीला, काला डस्टबिन विद्यालय को भेंट किया। क्लब की सचिव अंजनी शुक्ला ने सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। पिंकी राठौर ने सभी छात्राओं से 1969 पर फीडबैक देकर खंडवा को नंबर 1 बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर हर्षा ठाकुर, अनिता पाराशर, मोनिका शर्मा, ज्योति दुबे, मनीषा पाटिल, मनीषा सोनी उपस्थित थीं।

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