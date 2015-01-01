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पशु हाट बाजार:नाबालिग ने व्यापारी की जेब से चुराए 10 हजार रुपए

खंडवाएक घंटा पहले
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पशु हाट बाजार में भीड़ होने यहां जेब कतरे सक्रिय रहे। इस दौरान एक नाबालिग ने नेपानगर के एक व्यापारी की जेब से 10 हजार रुपए के नोट की गड्डी निकाल ली, लेकिन व्यापारी की सजगता से नाबालिग पकड़ा गई। उसके पास से 10 हजार रुपए लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। बैल बाजार में कार्यरत अशोक पटेल ने बताया बैल बाजार में पिछले सप्ताह भी कुछ व्यापारियों की जेब कटने की घटना सामने आई थी।

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