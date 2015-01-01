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नर्मदा जल योजना:नर्मदा योजना की पाइप लाइन फिर फूटी

खंडवाएक घंटा पहले
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नर्मदा जल योजना की पाइप लाइन शनिवार दोपहर फिर फूट गई। ओवरहेड टैंक भरे होने के कारण शहर के कुछ क्षेत्रों में शाम तक सप्लाई जारी रही। विश्वा कंपनी ने सुधार कार्य शुरू कर दिया। रात में काम पूरा होने पर रविवार शाम तक इस योजना से पानी आने की संभावना है।

निकला मलबा, बंटा पानी
ब्राह्मणपुरी वार्ड के कुम्हारबेड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या का शनिवार को निराकरण हो गया। यहां एक महीने से लोगों को समस्या हो रही थी। क्षेत्र की बख्तावर गली में पाइप लाइन खोलने पर उसमें मुरम का मलबा मिला। इसके बाद सप्लाई शुरू होने पर लोगों को प्रेशर से पानी बंटा।

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