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नर्मदा मैया:इसी माह निकलेगी नर्मदा यात्रा, पूजन से शुरू होगा उद्‌वहन सिंचाई का काम

खंडवाएक घंटा पहले
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जल्द ही नर्मदा मैया हमारे आदिवासी ब्लाक के खेतों की प्यास बुझाने आएंगी। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का काम जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले हम ब्लाक से नर्मदा यात्रा निकालेंगे। यात्रा दो अलग-अलग गांवों से निकलकर चारखेड़ा पहुंचेगी। पहली यात्रा सरमेश्वर से तथा दूसरी रोशनी से शुरू होगी। यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम के साथ भजन कार्यक्रम भी होंगे। चारखेड़ा में नर्मदा पूजन कर कार्य जल्द और निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना करेंगे।
खालवा जनपद में शनिवार शाम आयोजित साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के बाद देर रात वनमंत्री विजय शाह ने चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया सरमेश्वर से निकलने वाली यात्रा देवली, खार, खालवा, आशापुर होते हुए तथा दूसरी रोशनी से पटाजन होते हुए चारखेड़ा पहुंचेगी। यात्रा फरवरी में ही निकाली जाएगी। मंत्री ने बताया कांग्रेस शासनकाल में योजना में कई गांवों के नाम काट दिए गए हैं। इन गांवों के लिए भी अगल से योजना पर काम किया जा रहा है। योजना से बचे गुलाई, चाकरा, नागौतार, आंवलिया, सेंधवाल व रायपुर के लिए अलग से योजना बना रहे हैं। रोशनी क्षेत्र के गांवों को मोरंड-गंजाल परियोजना से लाभान्वित कराया जाएगा। हम सीएम शिवराज सिंह के आभारी हैं जिन्होंने 4000 करोड़ की योजना स्वीकृत की।
बांस की 10 साल की गारंटी है, इससे तार फेंसिंग कराएं
मंत्री शाह अपने साथ एक विशेष प्रजाति का बांस लेकर आए थे। उन्होंने जनपद अफसरों को बताया इस बांस के टुकड़े की कीमत 115 रुपए है। यह चार साल में काटने लायक हो जाता है। कटाई के बाद बायलर में निश्चित तापमान पर उबालने से इसकी मजबूती बढ़ती है और कीट का प्रभाव भी नहीं होता। यह सीमेंट पोल से सस्ता पड़ता है। इसका उपयोग तार फेंसिंग में किया जा सकता है। उपस्थित लोगों को मंत्री का यह सुझाव काफी पसंद आया। मंत्री के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभम तिवारी, संतोष सोनी, रमेश गिर, रामचंद्र भाटी, अशोक गौर, रामप्रसाद कवडे, वरुण यादव, विवेक नामदेव, मनोज जायसवाल, हर्षल तोमर सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे।
12 करोड़ से 10 गांवों में बनेगी नल-जल योजना
खालवा ब्लाक के ढकोची, गोगाईपुर सहित 10 से अधिक गांवों में 12 करोड़ से अधिक की राशि से नल-जल योजना का काम पीएचई विभाग द्वारा कराया जाएगा। कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं। बहुत जल्द ही सभी ग्रामो में कार्य शुरू हो जाएगा।

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