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कोरोना संक्रमण:तापमान गिरने के साथ दिसंबर में बढ़ सकती है संक्रमिताें की संख्या

खंडवाएक घंटा पहले
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  • यूरोपियन देशों में ठंड की शुरुआत के साथ बढ़ी संख्या

कोरोना वायरस संक्रमण दोबारा पीक पर आने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट कोरोना वायरस की ग्रोथ के लिए बेहतर है। इसलिए दिसंबर में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। यूरोपियन देशों में ठंड के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ाेतरी हाे रही है। फिलहाल जिले में कोरोना के 24 एक्टिव मरीज है। जिसमें से 12 जिला अस्पताल के आइसोलेशन एवं 11 मरीज घर पर रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जबकि एक मरीज इंदौर में भर्ती है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। अस्पताल के आइसोलेशन से ठीक होने के बाद दो मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अबतक कोरोना से ठीक होकर 1748 मरीज घर जा चुके हैं। जबकि कोरोना के जिले में अबतक 1821 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ.योगेश शर्मा ने बताया चूंकि ठंड वायरस के ग्रोथ के लिए बेहतर हाेती है। इस कारण से दिसंबर में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि यूरोपियन देश जहां पर तापमान में गिरावट आ रही है, वहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 मरीज डिस्चार्ज, 107 के सैंपल लिए कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर गुरुवार को दो मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 107 मरीजों के सैंपल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

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