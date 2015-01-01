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धनतेरस:550 से अधिक बाइक और 150 से ज्यादा चार पहिया वाहन बिके

खंडवाएक घंटा पहले
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  • बर्तन बाजार में दिनभर रही ग्राहकी, लोगों ने पूजन सामग्री सहित अन्य बर्तन खरीदे, आज भी धनतेरस होने से अच्छे कारोबार की उम्मीद

धनतेरस पर बाजार में गुरुवार को खूब धन बरसा। लोगों ने सुबह से रात तक खरीदी की। दो दिन तेरस होने के कारण शुक्रवार को भी व्यापारियों को अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। बर्तन बाजार में सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ रही। लोगों ने तांबे-पीतल की पूजन सामग्री, मूर्तियों के साथ ही गृहस्थी के लिए बर्तन भी खरीदे। इसी तरह सराफा में चांदी के सिक्के, सोने के आभूषणों के साथ ही चांदी की लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्तियां भी खरीदी। एक ही दिन में 550 से अधिक बाइक और 150 से अधिक चार पहिया वाहन भी लोगों ने खरीदे। इधर, निगम तिराहा से घंटाघर तक दीपावाली के लिए दीए, धानी, पताशे और मिट्टी से बनी मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की खूब बिक्री हुई। बर्तन व्यवसायी तरूण वर्मा ने बताया धनतेरस पर गुरुवार को हर साल की तरह अच्छी ग्राहकी रही। दो दिन तेरस होने के कारण शुक्रवार को भी अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। लोगों ने तांबे-पीतल की पूजन सामग्री के साथ ही मूर्तियां और बर्तन खरीदे।

^कई सालों बाद दो दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा अधिक मास के कारण ग्रह योग बनने से हो रहा है। पिछले 20 साल के पंचांग देखने पर इस तरह का संयोग नहीं मिला। -पंडित अंकित मार्केंडेय, शीतला माता मंदिर

दो धनतेरस से बंटी ग्राहकी, अच्छी ग्राहकी की उम्मीद
मप्र सराफा एसोसिएशन के सचिव संतोष सराफ ने बताया दो दिन धनतेरस होने से ग्राहकी बंटी गई है। गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को अधिक ग्राहकी की उम्मीद है। कोरोना संक्रमण का असर भी दिख रहा है। लोग सिक्के, चांदी की लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, भगवान के बर्तन और शादियों के लिए सोने-चांदी के जेवर खरीद रहे हैं।

सुबह 5.31 बजे दिया वाहन
दोपहिया वाहन विक्रेता पलाश सेठी ने बताया सुबह 5.31 मुहूर्त शुरू होते ही ग्राहक को वाहन दिया। करीब 550 वाहन बिके। बाइक विक्रेता इस्माइल खान व मैनेजर देवेंद्र वर्मा ने बताया अपेक्षित बिक्री हुई।

70 चार पहिया वाहन बिके
कार शोरूम के संचालक भूपेंद्र खंडपुरे ने बताया हमारे यहां से 70 गाड़ियां गुरुवार को बिकी। इतने ही वाहन अन्य शोरूम से बिकने का अनुमान है। शुक्रवार को भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।

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