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शुभारंभ:महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र पर लोगों को मिलेगी ऑनलाइन सेवाएं

खंडवाएक घंटा पहले
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गांव के पंचायत भवन में गुरुवार को महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। अब केंद्र पर ही ग्रामीणों को उचित मूल्य पर शासन की और अन्य ऑनलाइन सेवाएं, कॉमन सर्विस सेंटर की समस्त सेवाएं मिल सकेगी। इसमें आय प्रमाण पत्र, मूलनिवासी, खसरा नकल, सभी प्रकार के बीमा कार्य इत्यादि सेवाएं निर्धारित दर पर उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीणों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष चिंताराम पटेल, सचिव उमेर सिंग मंडलोई, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऋषि महोदय, ब्लॉक इंचार्ज छैगांवमाखन आशीष कुमरावत, वीएलई सखी संतोष तंवर, वीएलई सखी गायत्री वानखेड़े, रविंद्र चौधरी आदि मौजूद थे।

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