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आदेश की अवहेलना:अनुमति निरस्त फिर भी चाैराहे से निगम ने नहीं हटाया विज्ञापन बोर्ड

खंडवा3 घंटे पहले
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  • अपने ही आदेश का पालन नहीं करा पाए आयुक्त

यातायात में बाधक बन रहे केवलराम पंप चौराहे पर लगाए विज्ञापन बोर्ड की अनुमति निरस्त करने के बाद निगम आयुक्त हिमांशु भट्‌ट अपने ही आदेश का पालन 24 घंटे बाद भी नहीं करवा पाए। पूर्व में यातायात पुलिस की अनापत्ति का बहाने बनाने वाले अफसर अब कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

निगम आयुक्त ने 2 फरवरी को जारी किए आदेश में पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त कर तत्काल विज्ञापन बोर्ड हटाए जाने की बात संबंधित व्यवसायी से कही थी। ऐसा नहीं होने पर बोर्ड हटाए जाने का व्यय भी व्यवसायी से वसूलने के आदेश जारी किए थे। इससे पहले यातायात डीएसपी संतोष कौल भी विज्ञापन बोर्ड के लिए दिया अभिमत निरस्त करने के आदेश जारी कर चुके हैं। इस क्षेत्र में अवैध रूप से बहुमंजिला दुकानों का निर्माण भी हो रहा है।

व्यवसायी ने स्वयं बोर्ड हटाने लिए मांगा समय

व्यवसायी ने विज्ञापन बोर्ड स्वयं हटाने के लिए समय मांगा है। इसीलिए आज कार्रवाई नहीं की। -हिमांशु भट्‌ट, आयुक्त नगर निगम

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