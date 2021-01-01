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मॉडल क्लस्टर योजना:दीवारों पर अंकित किए महान महिलाओं के चित्र

खंडवा2 घंटे पहले
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  • शासकीय कन्या माध्यमिक शाला अहमदपुर खैगांव में बना गए है विशेष कक्ष

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय कन्या माध्यमिक शाला अहमदपुर खैगांव में विशेष कक्ष बनवाए जा रहे हैं। इन कक्ष का निर्माण मॉडल क्लस्टर योजना के तहत हो रहा है। इन कक्षों की खासियत यह है कि इनकी दीवारों पर विभिन्न क्षेत्र की महान महिलाओं के चित्र व उनकी जानकारी अंकित की जा रही है। संस्था की प्रधान पाठिका इंदिरा साईचर ने बताया कि इस कक्ष में अंदर आते ही कक्ष के चारों तरफ दीवारों पर महारानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा, पलक मुछाल के चित्रों के साथ ही प्रथम रही भारतीय महिलाओं, चर्चित भारतीय महिलाओं सहित महान भारतीय महिलाओं अहिल्याबाई, जीजाबाई, मीराबाई, सावित्रीबाई फुले आदि के बारे में जानकारी का उल्लेख किया है। शिक्षक अनिल बरोले ने बताया इस कक्ष का निर्माण वर्ष 2009 में किया। बालिकाओं की किताबी शिक्षा के साथ उन्हें विभिन्न गतिविधियों में जोड़ने व उनके सर्वागीण विकास के उद्देश्य से यह कक्ष जिले ही नहीं वरन प्रदेश में अनोखा है।

एक करोड़ से नए हाई स्कूल भवन में कक्षाएं लगना शुरू

कालमुखी | ग्राम सालई में एक करोड़ की लागत से शासकीय हाई स्कूल भवन बनकर तैयार हो गया है। नए भवन में कक्षाएं प्रारंभ हो गई। इस मौके पर शुक्रवार सुबह पहले कक्षा नौवीं और दसवीं की बालिकाओं ने मां सरस्वती की चित्र की पूजा, माल्यार्पण, आरती कर कक्षाओं में प्रवेश किया। समाजसेवी चंद्रपाल यादव, सरपंच नरेंद्र सिंह कटारिया, चिचगोहन भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अवधेश यादव, राजेश खंतवासे, डीके राम, प्राचार्य मुकेश गौर, जीतेश मसानी, विनोद सत्या, मोहम्मद शहीद खान, हाउसीलाल रघुवंशी, राधेश्याम यादव मौजूद थे। प्रवेश प्रारंभ दिवस पर ग्राम सालई के अलावा केसुन, जामनिया, किरगांव, गजवाड़ा आदि गांवों के बालक-बालिका ने प्रवेश किया।

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