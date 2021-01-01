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जहरीली शराब:कालमुखी में सुलग रही जहरीली शराब की भट्टियां

खंडवाएक घंटा पहले
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प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों के बावजूद खुलेआम बिक रही अवैध शराब पर रोक नहीं लग पा रही है। क्षेत्र के नालों और खेतों के किनारे खुलेआम भट्टियां सुलग रही हैं। आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी जहरीली शराब बनाने-बेेचने वालों में कोई डर नहीं है। रविवार को गांव से 1 किलोमीटर दूर ग्राम डोंगरगांव में पूरा के हनुमान मंदिर वाले रास्ते पर गांव से लगे नाले पर सुबह 8 बजे कच्ची शराब बनाई जा रही थी। जैसे ही ग्रामीण और भास्कर टीम मौके पर पहुंची तो शराब बना रहे युवक मौके से भाग निकले। जलती हुई भट्टी पर रखे चार डिब्बे लहान से भरे थे। पास में ही दो और डिब्बे खाली रखे थे, जिनमें तैयार शराब को भरकर गांव में बेचने के लिए ले जाया जाना है। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने की सूचना मिलते ही धनगांव पुलिस पहुंची, लेकिन केवल जलती भट्टी मिली।

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