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धाक से ढास की खेती...:पार्टी मनाकर तैयार करते हैं खेत, मुफ्त में बोवनी व कटाई भी

खंडवा2 घंटे पहले
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  • कब्जेधारी आपसी सहयोग से रात में करते हैं जंगल पर कब्जा, दिन में आराम

खंडवा-बुरहानपुर बॉर्डर के वनपरिक्षेत्र गुड़ी रेंज के गांवों में रविवार दोपहर 1.30 बजे सन्नाटा पसरा था। खेतों में चना-गेहूं की फसल लहलहा रही थी। नाहरमल के जंगल में अतिक्रमणकारियों की चहल-पहल नहीं थी, लेकिन फसलें लहलहा रही थीं। जब हम कब्जेधारियों के खेत पर पहुंचे तो वहां कुछ युवक खड़े थे। जो कि हमें दूर से देखकर चलते बने। राह चलते ग्रामीणों से जब इसका कारण पूछा तो बोले- साहब... अब यहां के नियम-कायदे बदल गए हैं। कब्जेधारी अब धाक से ढास (एक-दूसरे का सहयोग) की खेती कर रहे हैं। इसमें रातभर खेतों में पार्टी के साथ काम करते हैं और दिन में आराम। ताकि इन पर किसी की नजर नहीं पड़े। ऐसे हालात बुरहानपुर बार्डर से लगी खंडवा वन भूमि के गुड़ी रेंज स्थित हीरापुर, लालमती, भिलाईखेड़ा, सीताबेड़ी, कुमठा, टाकलखेड़ा और आसपास के आदिवासी फलियों में भी देखे जा सकते हैं। ढास की खेती के तहत जुताई, बोवनी, फसल में पानी छोड़ने से लेकर कटाई तक हो रही है। अतिक्रमणकारी इसे ढास की खेती कहते हैं। ढास यानी आपसी सहयोग। किसी एक व्यक्ति का खेत तैयार करने के लिए 10-15 या इससे अधिक अतिक्रमणकारी एक साथ बगैर रुपए लिए काम करते हैं। सभी अपने साथ घर से खाना बांधकर लाते हैं। यहीं पार्टी मनाने-मनाते खेत तैयार कर लिया जाता है। इस तरह से सभी का काम आसान हो जाता है। ज्यादातर खेतों में दिन में जुताई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई व अन्य काम होते हैं, लेकिन कब्जों की भूमि पर रातोंरात खेत तैयार कर फसल पकाने का काम किया जा रहा है। वनकर्मियों के मुताबिक ढास के समय अतिक्रमणकारी चक्रव्यूह बनाकर काम करते हैं। ढास की खेती रात में आसानी से हो जाती है। वन विभाग की टीम भी इन्हें रोक नहीं पाती। क्योंकि उन्हें पता है कि चक्रव्यूह तोड़ना वन विभाग के बस की बात नहीं है। 100-150 अतिक्रमणकारियों के बीच 4-5 वनकर्मी कुछ नहीं कर सकते हैं। तीर, गोफन, भाले व पथराव करने वाली अलग-अलग टीमें रात में भी गश्त पर रहती हैं।

जंगल में दिन में रहता है सन्नाटा, सूने पड़े खेत
गुड़ी रेंज के नहरमाल, हीरापुर, बाकड़ी व आसपास के जंगल में रविवार दोपहर अतिक्रमण की भूमि पर गेहूं, चने की फसल लहलहा रही थी। नाहरमल के ग्रामीणों ने कहा कि अतिक्रमणकारियों ने खेतों में काम का तरीका बदल दिया है। अब रात में चहल-पहल रहती है। दिन में आराम करते है और रात में साेते हैं। कब्जेधारी अब धाक से ढास (एक-दूसरे का सहयोग) की खेती कर रहे हैं।
विवाद खत्म कर मदद कर रहे अतिक्रमणकारी
हीरापुर, बाकड़ी व घाघरला सहित आसपास के जंगल में बसे अतिक्रमणकारियों के बीच चली आ रही सालों पुरानी रंजिश भी खत्म हो गई है। जमीन व सीमा विवाद को लेकर यहां हत्याएं हो चुकी हैं। जिसके बाद समाजजन व संगठनों की मेहनत से सभी अतिक्रमणकारियों ने पुराने विवादों को भुलाकर एक होने का संकल्प लिया है। पिछले पांच साल में कोई आपसी विवाद नहीं हुआ।

बड़ी सजा नहीं मिली इसलिए बढ़ रहा है अतिक्रमण
गुड़ी रेंज में अतिक्रमण के दौरान विवाद व वन अधिनियम के तहत आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। मामलों में आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती है। वन भूमि पर कब्जे को लेकर अब तक किसी को बड़ी सजा नहीं मिली। इसलिए भी अतिक्रमणकारी केस दर्ज होने से नहीं डरते। इस वजह से अतिक्रमण बढ़ रहा है।
घाघरला की तरह खदेड़ेंगे
^गुड़ी रेंज की वन भूमि पर जबरदस्ती खेती कर रहे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने का प्लान तैयार है। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने जिस तरह से नेपानगर के घाघरला में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा है, उसी तरह की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। पुलिस-प्रशासन से बात चल रही है। कब्जे की जमीनें और कुएं सभी ध्वस्त कर देंगे।
एमआर बघेल, डीएफओ, खंडवा

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