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चुनाव होने की संभावना:निकाय चुनाव के लिए 8 को किया जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन

खंडवाएक घंटा पहले
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों की चुनावों की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। निकायों के चुनाव अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभावित हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने मतदाता सूची 8 फरवरी को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम तय किया है। 15 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां बुलाई जाएंगी। इसमें जिन मतदाताओं के नए नाम जोड़े जाना है। स्थान परिवर्तन हुआ है तो उसका निराकरण कर 3 मार्च तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की निकायों और पंचायतों के चुनाव संबंधी तैयारी पहले पूरी कर ली है। इसमें निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आयोग की आगे की अहम तैयारियों में मतदाता का अंतिम प्रकाशन होने के बाद जितने मतदाता नए जुड़ेंगे उस लिहाज से नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी वजह प्रत्येक बूथ पर 1 हजार मतदाताओं की संख्या तय की जा चुकी है। मतदान केंद्र में इसके अलावा मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती है तो उसी भवन में नया मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जहां मतदाता वोट डाल सकेंगे।

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