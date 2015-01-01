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साप्ताहिक हाट:धनतेरस पर बर्तन, मिट्‌टी के दीपक, लक्ष्मीजी व पूजन सामग्री खरीदी

खंडवाएक घंटा पहले
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  • दीपावली पर्व को लेकर बाजार गुलजार, बस स्टैंड से मुख्य मार्ग बाजार एवं माता मंदिर मार्ग पर दोनों तरफ रही भीड़

नगर में गुरुवार साप्ताहिक हाट बाजार के दिन चहल-पहल के साथ दिनभर रौनक रही। दीपावली पर्व पर जमकर खरीदी की गई। दुकानों पर भीड़ उमड़ी बाजार गुलजार हुए। गुरुवार को तेरस होने से नागरिकों ने बर्तन खरीदे। इसके अलावा मिट्टी के दिए लक्ष्मी मूर्ति, पूजन सामग्री नए वस्त्र और घर आंगन को सजाने के लिए रंगोली के रंग भी खरीदे गए। बस स्टैंड से मुख्य मार्ग बाजार एवं माता मंदिर मार्ग दोनों तरफ ग्रामीणों की भीड़ रही। बाजार में यातायात भी प्रभावित होता रहा। धनतेरस शाम को घरों घर आंगन में दिए जलाकर रोशनी से जगमगाहट की गई। नगरवासियों ने शाम को हाई स्कूल मैदान पहुंचकर पटाखे खरीदे। बच्चों ने अनार के साथ फुलझड़ी छोटे पटाखे लिए।

घरों में हुई माता लक्ष्मी और कुबेर की आराधना, शुभ मुहूर्त में की खरीददारी

पंधाना | दीपोत्सव शुरू होते ही बाजार भी जगमगा उठा है। झिलमिलाती रोशनी के बीच कारोबार खिल उठा तो व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक छा गई। नगर में गुरुवार को खरीददारों में उत्साह देखने को मिला। बर्तन के अलावा शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी के आभूषण, अॉटोमोबाइल, कपड़े, फर्नीचर लगभग सभी सामानों की खरीदी हुई। घरों में माता लक्ष्मी और कुबेर की आराधना की गई। सुबह से आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शहर पहुंचे। आभूषण विक्रेता मनीष सोनी ने बताया पिछले वर्ष की अपेक्षा सोने-चांदी के आभूषणों की बिक्री कम ही दिखाई दे रही है,अभी तो दीपावली की शुरुआत है। वहीं कपड़ा व्यवसायी आदित्य नेभनाणी ने बताया कपड़ों की खरीदारी फिलहाल तो ठीक है। अभी दीपावली पर्व की शुरुआत है। मार्केट में और अच्छी ग्राहकी की संभावना की जा सकती है।

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