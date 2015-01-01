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लायंस क्लब खंडवा:राजीव शर्मा लायंस जोन चेयरमेन मनोनीत

खंडवाएक घंटा पहले
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लायंस क्लब खंडवा के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा जोन चेयरमेन मनोनीत हुए। जानकारी देते हुए नारायण बाहेती ने बताया कि लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जी 1 की इन्दौर में आयोजित केबिनेट मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आय एल मूंदड़ा ने संजय विधाणी के आकस्मिक निधन से उनके स्थान पर लायंस क्लब खंडवा के राजीव शर्मा को जोन चेयरमेन मनोनीत किया। शर्मा 2010 में क्लब के अध्यक्ष रहे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमेन के रूप में कार्य किया। जोन चेयरमेन के रूप में लायंस क्लब खंडवा, लायंस क्लब ओजस, भीकनगांव व खरगोन के लायंस व लायनेस क्लब को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

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