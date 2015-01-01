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कोरोना:कम किए मतगणना के टेबल अब एक कमरे में 14 जगह 7 ही लगेंगे

खंडवाएक घंटा पहले
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  • मतगणना में प्रत्येकटेबल पर प्रत्याशियों के एक-एक एजेंट रहेंगे, 300 कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी

मांधाता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को डाइट में होगी। कोरोना संक्रमण से मतगणना व राजनीतिक दलों के एजेंटाें को बचाने के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
डाइट के एक कमरे में इस बार 14 जगह केवल 7 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई है। जिससे प्रत्येक टेबल के बीच पर्याप्त दूरी हो, ताकि मतगणना दल के कर्मचारी व राजनीतिक दलों के एजेंट एक-दूसरे के निकट संपर्क से दूर रहें। कर्मचारी मतगणना के समय मास्क, फेस शील्ड और अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे। राजनीतिक दल के एजेंट भी कोरोना से बचाव के साधनों का उपयोग करें ऐसा आयोग ने निर्देश दिए हैं। 10 नवंबर की सुबह 5 बजे मतगणना दल की रेंडमाइजेशन होगा। इसके बाद उनके नाम की सूची जारी होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। दोपहर 1 बजे तक जीत-हार का परिणाम सामने आ जाएगा। मतगणना में कुल 300 कर्मचारी काम करेंगे।
मतगणना दलों के सदस्यों का प्रशिक्षण कल
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसएल सिंघाड़े ने बताया 7 नवंबर को उपचुनाव के मतगणना दलों के सदस्यों का एक दिनी प्रशिक्षण एसएन कॉलेज में दो शिफ्ट में होगा। दोपहर 12 से 2 बजे तक व दोपहर 3 से 5 बजे प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना दल के प्रशिक्षण में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, सूक्ष्म प्रेक्षक को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से प्रेक्टिकल भी कराया जाएगा।

स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी कर रहे सीआरपीएफ जवान
डाइट में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सबसे पहले सीआरपीएफ, फिर एसएएफ और इसके बाद जिला पुलिस बल की टीम लगाई गई है। 24 घंटे 100 पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं। अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने से बाहर लगी स्क्रीन से ही अंदर की मॉनीटरिंग भी की जा रही है।

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