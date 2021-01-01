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कृषि विभाग:दाम अधिक है इसलिए नहीं बिक रहे बीज, दो साल में बंद हो सकता है बीज निगम

खंडवा2 घंटे पहले
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  • 5 साल पहले तक बिकते थे 6 लाख क्विं. बीज, अब सिर्फ 1.25 लाख क्विं. बीज तैयार किए

सरकारी संस्था बीज निगम से अब बीज बिकना बंद हो गया। गुणवत्ता वाले बीज के दाम बाजार से दोगुना होने से किसान, सहकारी समितियां यहां तक कि कृषि विभाग ने भी यहां से बीज खरीदना बंद कर दिया। ऐसे ही चलता रहा तो अगले दो साल में अच्छी किस्म के बीज बेचने वाला यह निगम बंद हो जाएगा।

खरीफ व रबी के सीजन में किसानों, कृषि विभाग व सहकारी समितियों को बेहतर किस्म के गेहूं, सोयाबीन सहित अन्य उपज के बीज बेचने के लिए शासन द्वारा हर जिले में बीज निगम की स्थापना की है। खंडवा जिले में सालों से काम कर रहे बीज निगम की हालत खराब है। यहां से पांच साल से कृषि विभाग, सहकारी समितियों व किसानों ने बीज लेना लगभग बंद कर दिया है। इस साल की बात करें तो कृषि विभाग ने यहां से केवल 110 क्विंटल बीज ही खरीदे जबकि विभाग हर साल 4 हजार क्विंटल की खरीदी करता है। ऐसे ही समितियों में भी करीब 20 हजार क्विंटल बीज जाता था जो अब बंद हो गया।

निगम का बीज 3700 रु. क्विं., बाजार में दाम 2500 रु.
बीज निगम से बीज नहीं बिकने का सबसे बड़ा कारण दाम दोगुना होना है। बीज निगम के अनुसार उनके यहां गेहूं का बीज 3700 रु. क्विंटल हैं जबकि बाजार में स्थित बीज की दुकानों में बीज के दाम 2 हजार रुपए से 2500 रु. क्विंटल तक है। पहले बीज निगम से ही बीज मिलता था लेकिन अब बड़ी संख्या में उत्पादक बढ़ जाने से भी यह स्थिति बनी है।

यह भी हैं उत्पादन व बिक्री कम होने के कारण..

  • निगम जिस किसान को बीज बेचता है, किसान उसकी फसल लेकर बाजार में बेच देता है।
  • किसान बीज बेचता भी है तो उसे उसका भुगतान 6 महीने में होता है।
  • साल में समय-समय पर बीज के कार्यक्रम होते थे, इनके बंद हो जाने से।
  • कृषि विभाग को बाजार से कम दाम पर मिलने व कमीशन मिलने के कारण।

पांच साल में घटता गया व्यापार, उत्पादन भी कम किया
बीज निगम प्रबंधक अमर सिंह ने बताया निगम का फार्म हाउस बुरहानपुर व बड़वाह जिले में है। दोनों जगह 150-150 एकड़ के फार्म हाउस से हर साल बीज तैयार किए जाते हैं। पांच साल पहले यहां से बीज का उत्पादन 6 लाख क्विंटल होता था जो अब घटकर 1.25 लाख क्विंटल पहुंच गया।

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