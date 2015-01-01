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  • The Band, Mare And Manglik Complex Were Booked As Soon As The Muhurta Came Out, There Will Be More Than 1 Thousand Marriages Till 12 December

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देवउठनी एकादशी:मुहूर्त निकलते ही बुक हो गए बैंड, घोड़ी और मांगलिक परिसर, 12 दिसंबर तक होंगी 1 हजार से अधिक शादियां

खंडवाएक घंटा पहले
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  • मुश्किल से मिल रहा टेंट का सामान, हलवाई, लाइट, क्योंकि पहले ही बुक हो चुका सबकुछ

देवउठनी एकादशी के अभुज मुहूर्त के साथ ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। इस मुहूर्त से पहले ही लोगों ने हलवाई के साथ ही बैंड, घोड़ी, टेंट, मांगलिक परिसर, लाइट और साउंड बुक करवा लिए हैं। इससे देरी से शादी तय करने वाले लोगों को अब व्यवस्थाएं जुटाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक शहर में करीब एक हजार शादियां होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शहर में करीब 50 धर्मशालाएं और मांगलिक परिसर हैं। प्रत्येक में अलग-अलग तारीखों में 10-10 वैवाहिक कार्यक्रम बुक हो चुके हैं।
बैंड संचालक राहुल मुंडेले ने बताया कि 25 से 11 दिसंबर तक अधिक शादियां हैं। लॉकडाउन में रुकी शादियां भी हो रही हैं। इसलिए अब नई बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। अधिक कार्यक्रम होने के कारण पांच शिफ्ट में बैंड बजाएंगे। पहले 20 लोगों की टीम रहती थी। अब 12 लोगों की टीम काम करेगी। लोगों ने नवरात्रि से ही बुकिंग करवाना शुरू कर दिया था।
शादियों की संख्या अधिक है इसलिए बुक हो गई सभी घोड़ियां
मोती मास्टर (गुड्डू) घोड़ी वाले ने बताया कि 24 व 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक काम है। 40 से 60 काम है। करीब एक साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए घोड़ी की बजाए बग्गी की बुकिंग की जा रही है।
मेहमानों की संख्या सीमित, मीनू भी कम हुआ
हलवाई केटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कपूर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद अब वैवाहिक कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या समित हो गई है। भोजन का मीनू कम हो गया है। अधिकांश कार्यक्रमों के लिए 100 से 200 लोगों की व्यवस्था ही की जा रही है।
बुक हो गए सभी मांगलिक परिसर
टेंट व्यवसायी और मांगलिक परिसर संचालक सतनाम सिंह होरा ने बताया कि लॉकडाउन में शादियां रुकने के कारण अधिक कार्यक्रम नवंबर और दिसंबर में होंगे। 24 नवंबर से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। नंबर में 25, 29, 30 और दिसंबर में 1, 2, 6,7,8,9 और 11 तारीख को अधिक कार्यक्रम होंगे। इन तारीखों में अधिकांश परिसर बुक हैं।
चार से पांच शादियां कराएंगे एक पंडित
^25 नवंबर को देवउठनी एकादशी से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे। 14 दिसंबर तक मुहूर्त होने के कारण इस दौरान अधिक संख्या में शादियां होगी। एक पंडित चार से पांच शादियां कराएंगे। इसके बाद मलमास लग जाएगा।
पं.आशीष सरमंडल, छत्रपति शिवाजी नगर

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