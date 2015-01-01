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नगर में 205 प्रधानमंत्री आवासों का हो रहा निर्माण:हितग्राही भी कर रहे परिश्रम, ताकि कम लागत में क्वालिटी युक्त मकान बन सके

खंडवाएक घंटा पहले
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  • प्रथम किस्त बतौर 1 लाख रुपए हितग्राहियों के खातों में जमा की

नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा हैं। हितग्राही भी अपने आवास में स्वयं परिश्रम कर रहे है, ताकि मकान कम लागत में क्वालिटी युक्त बन सके। नगर में द्वितीय चरण में कुल 205 आवास बन रहे हैं। इससे पहले प्रथम चरण में 356 पीएम आवास बन चुके है। इसमें हितग्राहियों ने रहना भी शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने दूसरे चरण के आवास के लिए 23 सितंबर 2020 को प्रथम किस्त बतौर 1 लाख रुपए हितग्राहियों के खातों में जमा किए। इसके साथ ही निर्माण कार्य आरंभ हुए है। हितग्राहियों द्वारा कुर्सी हाइट तक निर्माण किया जा रहा है। हितग्राही अमीन पिता बाबू खा ने बताया पीएम आवास के तहत निर्माण किया जा रहा है। आवास मजबूत एवं कम लागत में बने इसके लिए थोड़ा परिश्रम किया जाता है। फिलहाल दीवारों पर पानी की तरी की जा रही है ताकि दीवारें मजबूत बने। नगर परिषद के सीएमओ संजय गीते ने बताया वर्ष 2020 के दूसरे चरण में 205 आवास बन रहे हैं। सभी हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपए मिलेंगे। अभी प्रथम किस्त ₹100000 खातों में जमा की गई। आवास कुर्सी हाइट तक बनने के बाद जिओ ट्रैकिंग कराई जाएगी ताकि शासन से दूसरी किस्त के लिए मांग पत्र भेजा जा सके। उन्होंने बताया 10 नवंबर के बाद आवास निर्माण कार्यों की जियो टैकिंग कराई जाएगी।

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