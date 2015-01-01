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अज्ञात बदमाश:रात में खेत से एक टन गन्ना काट ले गए बदमाश, किसान को नुकसान

खंडवा3 घंटे पहले
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मगरूल क्षेत्र के एक खेत से अज्ञात बदमाश गुरुवार रात एक टन गन्ना काट कर चुरा ले गए। शुक्रवार सुबह किसान का बेटा खेत पहुंचा तो बड़े पैमाने पर गन्ना कटा देखकर चोरी का पता चला। गुरुवार रात बदमाशों ने निंबोला निवासी किसान राजाराम पिता मोतीराम पवार के खेत से गन्ना चुराया। राजाराम का मगरूल क्षेत्र में निंबोला-खामला रोड किनारे खेत है। यहां उन्होंने चार एकड़ में गन्ना फसल लगाई है। इसमें से अज्ञात बदमाश गुरुवार रात करीब एक टन गन्ना काट कर चुरा ले गए। राजाराम ने बताया इससे करीब तीन हजार रुपए का नुकसान हुआ है। सुबह बेटा पवन खेत पहुंचा तो चोरी का पता चला।

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