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सूर्योपासना का महापर्व छठ:स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं का तापमान जांचा, फिर व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य

खंडवाएक घंटा पहले
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  • गणगौर घाट पर व्रती परिवारों ने किया महापर्व छठ का विधि-विधान से पूजन, आज उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा पर्व का समापन

बिहार और उत्तर प्रदेश में जन-जन की आस्था से जुड़े सूर्योपासना के महापर्व छठ की छटा चहुंओर छा गई। गणगौर घाट पर विनती करी ले छठी मईया.../ केलवा जे फरेला घवद से... सरीखे छठ गीतों से माहौल छठमय हो गया। 36 घंटे का निराहार-निर्जला छठ व्रत पर शुक्रवार की शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रतियों ने आबना नदी के तट पर अर्घ्य अर्पित किया। शनिवार की सुबह व्रती उदयागामी सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके साथ ही महापर्व छठ का समापन होगा। शुक्रवार को गणगौर घाट पर पहुंचने वाले व्रती परिवारों सहित श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग कर प्रवेश दिया। घाट पर बनी छठ माता की वेदी पर भोग की सामग्री के साथ दीपक जलाकर व्रतियों ने पूजन-अर्चन शुरू किया। वहीं घाट पर रात में किशोरी प्रसाद के नेतृत्व में श्री सरस्वती बाल रामायण मंडल ने गणगौर घाट पर सुंदरकांड का संगीतयम पाठ किया। गणगौर घाट पर पूजा करने वालों में एसजे श्रीवास्तव, आदित्य सिंह, राधेश्याम यादव, आलोक तिवारी, अरविंद सिंह, नंदकुमार पाल, संजय शर्मा, संजय सिंह, विकास झा, संतोष कुमार, श्याम गुप्ता, नागेंद्र पंडित, शेषनाथ सिंह, अवधराज पांडेय, दीपक श्रीवास्तव, आलोक चंद शर्मा, वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुंवर सिंह, सचिन गिरी, ने पूजन किया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पानी के अंदर नाव लेकर होमगार्ड के जवान तैनात रहे। घाट पर दो सीढिय़ों के बाद नीचे कोई न जाए इसके लिए सुरक्षा के तहत रस्सा बांधा गया था। नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट पर प्रकाश, टेंट के साथ शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की थी। व्यवस्थाओं में महापर्व छठ पूजन समिति के अध्यक्ष एसजे श्रीवास्तव,राजय वर्मा, सुधीर शर्मा, संतोष शर्मा, सुभाष सिंह, माधव झा, आलोक तिवारी, अभिषेक सिंह, मंजुल विकास राय, अंकित सिंह, दुर्गेश पांडेय, नंदकुमार वर्मा, एसएस साव, रामेश्वर चौधरी, उमेश डाकसे, गौरव सोमानी, हर्ष उपाध्याय, नितिन झंवर, रवि कुमाऊं सहित के सदस्य व पदाधिकारी शामिल रहे।

विधायक वर्मा ने छठ माता के सामने मत्था टेका, दिया अर्घ्य
छठ पूजन के महापर्व पर गणगौर घाट पर पूर्व महापौर सुभाष कोठारी, विधायक देवेंद्र वर्मा, भाजपा प्रवक्ता सुनील जैन, युवा मोर्चा के तपन डोंगरे, अभिषेक मिश्रा, प्रशांत मिश्रा, संदीप मिश्रा आशीर्वाद लेने पहुंचे। विधायक वर्मा ने माता की वेदी पर मत्था टेकने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया।
सूरजकुंड पर परिवारों ने किया माता का पूजन
सूरजकुंड पर दो परिवारों अंजनी सिन्हा एवं एसके वर्मा ने छठ पूजन किया। रेलवे कॉलोनी के आवास पर एनके शर्मा, रामनगर में पीएन यादव और शास्त्री नगर में नीरज श्रीवास्तव ने छठ महापर्व का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया।

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