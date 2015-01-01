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  • The Medicine Was Ineffective So The Miscreants Of The Medical Personnel Had Kidnapped It In Broad Daylight.

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खुलासा:दवाई बेअसर हुई इसलिए मेडिकल कर्मी काे बदमाशों ने दिनदहाड़े कर लिया था अगवा

खंडवाएक घंटा पहले
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  • अपहरण व मारपीट के आरोपियों को शुक्रवार शाम न्यायालय में पेश कर जेल भेजा

छनेरा से झुम्मरखाली तक मारपीट व अपहरण की घटना से गुरुवार को करीब पौने एक घंटे तक मची अफरा-तफरी से दहशत का माहौल रहा। हरसूद पुलिस ने मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनमें अपहरणकर्ता अरविंद उर्फ टूनमुन पिता नारायण मीणा व कमलेश पिता रामसिंह उर्फ बल्लू निवासी ग्राम बोरीसराय को शुक्रवार शाम 5 बजे न्यायाधीश सीता कनोजे के न्यायालय में पेश किया। इस दौरान हरसूद पुलिस मीडिया के सवालों से बचती रही। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बहरहाल पुलिस की जो भी कहानी हो, लेकिन हकीकत यह है कि आरोपी ने मेडिकल दुकान के कर्मचारी से दवाई ली थी, जो बेअसर साबित हुई। इसके अलावा दूसरा मामला युवती से प्रेम प्रसंग के चलते मारपीट का है। जिसके आरोपी अरविंद मीणा को शुक्रवार सुबह अचानक हरसूद के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया कुछ देर इलाज के बाद वापस थाने लाकर न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी अमित कोरी ने कहा कि आरोपी को पथरी की शिकायत है। दोनों ही मामले गंभीर है, लेकिन पुलिस नियमों का हवाला देकर मामले पर पर्दा डालने में लगी हुई है। हरसूद क्षेत्र में इससे पहले भी सामूहिक रूप से आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

युवती से मिलने पर व्यवसायी ने आपत्ति ली इसलिए पीटा

यह सवाल अनसुलझे

1 डॉ.आशीष पटेल को सुशील के अपहरण की पूर्व रात्रि आरोपी ने धमकी दी तो उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? सुशील को सतर्क क्यों नहीं किया?

2 सुशील अपहरण के समय चुप क्यों रहा। उसने मदद क्याें नहीं मांगी। वो दवाई किस रोग के लिए ली गई, जिसके बेअसर होने पर अपहरण हुआ ?

केस 1 : युवती के यहां आने-जाने पर आपत्ति ली, इसलिए किया हमला
खंडवा-होशंगाबाद हाईवे पर गुरुवार को विपट पिता लक्ष्मीनारायण राजपूत के साथ तीन आरोपी अरविंद मीणा व उसके साथियों ने मारपीट की जिनमें दो आदतन अपराधी है। मामले को पुलिस हफ्ता वसूली को लेकर मारपीट करना बता रही है। चर्चा कि आरोपी अरविंद के एक युवती के घर आने जाने पर हार्ड वेयर व्यवसायी विपट ने आपत्ति ली। जिससे खिन्न अरविंद व उसके साथियों ने मिलकर उस पर हमला किया।

केस 2 : दवाई लेने पर मारपीट कर बाइक पर जबरन बैठा ले गया
छनेरा मुख्य बाजार में मारपीट व बाइक पर जबरन बैठाने के मामले में फरियादी डॉ. आशीष पटेल की शिकायत पर आरोपी अरविंद उर्फ टूनमुन व उसके साथियों के खिलाफ धारा 365 के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोपी ने मेडिकल दुकान के कर्मचारी सुशील से दवाई खरीदी थी, लेकिन वह बेअसर रही। दूसरी बार दवा खरीदी करने पर कर्मचारी ने रुपए मांगे। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया।

आरोपियों को कैमरे से बचाने में लगी रही पुलिस
देर रात अरविंद व कमलेश की गिरफ्तारी की सूचना के बाद सुबह से देर शाम तक पुलिस व मीडिया के बीच आरोपियों को कोर्ट में ले जाने के लिए नए-नए रास्ते तय किए, लेकिन मीडियाकर्मी भी नहीं चूके।

छूटकर आया सुशील बोला

मेरे कान में काटा, नाश्ता, चाय व खाना भी खिलाया
सुशील ने मीडिया से बातचीत में गोलमाल बात कही। उसने कहा मुझे रेवा पुर के रास्ते पहले सिराली, हरदा, रहटगांव फिर छीपाबड़ लाए।
सवाल- आपका अपहरण क्यों किया गया ?
जवाब- अरविंद दवाई के पैसे नहीं देना चाहता था। मैंने साफ कहा पैसे देने होंगे।
सवाल- दवाई कौन सी थी ?
जवाब- मुझे नाम याद नहीं लेकिन वो दुबारा वहीं दवाई लेने आया था।
सवाल - अपहरण के समय बचाव में चिल्ला-चोट क्यों नहीं की?
जवाब- मारने की धमकी दी, डर के कारण किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला पाया।
सवाल- आरोपियों ने आपसे मारपीट की?
जवाब- दुकान में मारा, रास्ते में मेरे कान में काट लिया, उन्होंने मुझे नाश्ता और खाना भी खिलाया।

^दोनों आरोपियों को कोर्ट ने पेश लिया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हमारा दायरा है, हम इससे अधिक जानकारी नहीं दे सकते। -अमित कोरी, थाना प्रभारी हरसूद

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