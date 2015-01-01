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  • The Mercury Dropped By 3 Degrees In 24 Hours, The Temperature Will Drop Sharply In The Next Two Days, Cold Will Increase

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मौसम:24 घंटे में 3 डिग्री गिरा दिन का पारा, अगले दो दिन में तापमान में आएगी तेजी से गिरावट, बढ़ेगी ठंड

खंडवाएक घंटा पहले
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शुक्रवार सुबह से ही मौसम अचानक बदल गया। एक सप्ताह से धूप पड़ रही थी। पिछले 24 घंटे में दिन का तापमान 3 डिग्री गिरा। रात के तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन व रात के तापमान में अब तेजी से गिरावट होने की संभावना है। अगले 48 घंटे में तापमान में भारी गिरावट आएगी। शुक्रवार को न्यूनतम 18 व अधिकतम 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। निमाड़ अंचल में अभी उत्तर की हवा चल रही है। इसकी गति 7-11 किमी प्रतिघंटे की है। 25 से 27 नवंबर के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बर्फबारी व बारिश की संभावना है।

आगे क्या : 2-4 डिग्री और गिरेगा न्यूनतम तापमान

मौसम विशेषज्ञ एसके नायक के मुताबिक 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। इसके बाद 3-5 डिग्री गिरावट हो सकती है। आगामी दो दिनों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है।

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