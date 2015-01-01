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कोरोना काल:विधायक ने हितग्राहियों को बांटे स्वनिधि योजना के स्वीकृति पत्र

खंडवा3 घंटे पहले
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कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद व गरीब परिवारों की मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई थी। शहरी क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों को योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की मदद शासन की ओर से दी जा चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त 10-10 हजार रु. की सहायता राशि संबंधी स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुआ। कार्यक्रम में विधायक देवेन्द्र वर्मा, जनपद अध्यक्ष चन्द्रकला पटेल, जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर नंदा भलावे, ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला समन्वयक नीलिमा सिंह सहित विभिन्न अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में विधायक वर्मा ने लगभग एक दर्जन ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को राशि वितरण संबंधी सूचना पत्र प्रदान किए।

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