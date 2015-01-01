पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Khandwa
  • The MLA Inaugurated The New Panchayat Building And Two Sanitation Premises, He Said Continuous Development Is My Goal

लोकार्पण:विधायक ने नए पंचायत भवन और दो स्वच्छता परिसर का किया लोकार्पण, बोले- निरंतर विकास ही मेरा लक्ष्य

खंडवाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जनपद सीईओ ने ग्रामीणों को हाइटेक पंचायत में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी

ग्राम पंचायत जावर में 14 लाख से बना नए पंचायत भवन और 7.50 लाख से दो सामुदायिक स्वच्छता परिसर का लोकार्पण विधायक देवेंद्र वर्मा ने गुरुवार को किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा निरंतर विकास ही मेरा लक्ष्य है। गांव के सर्वांगिण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोडेंगे। सरकार ने गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं दी है। इसी के चलते आज गांव में ही शिक्षा, चिकित्सा सड़कों की सुविधाएं मिलने लगी है। जनपद सीईओ महेंद्र घनघोरिया ने ग्रामीणों को हाइटेक पंचायत में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कैलाश पाटीदार, गोपी शर्मा, प्रतीक सातले, गोपाल सिंह तोमर, जितेंद्र अरझरे, सब इंजीनियर सारिका बाथो, अमलपुरा मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, चीकू अरझरे, विमला सोहनी, भगवान माणिक, सरपंच लीलाबाई माणिक, रविंद्र लाड़ आदि मौजूद थे। संचालन हरीश सेन ने किया। आभार दिलीप यादव ने माना।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें