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विद्युत वितरण केंद्र:बिजली कंपनी के टेस्टिंग असिस्टेंट ने आउटसोर्स कर्मचारी से की मारपीट, शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई

खंडवा3 घंटे पहले
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नगर के विद्युत वितरण केंद्र पर पदस्थ टेस्टिंग असिस्टेंट ने आउटसोर्स कर्मचारी से गाली-गलौज कर मारपीट की और नौकरी से निकालने की धमकी दी। पीड़ित कर्मचारी ने इसकी शिकायत नर्मदानगर थाने और वरिष्ठ अधिकारियों से की, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आहत होकर पीड़ित कर्मचारी ने खंडवा एसपी और हरिजन थाना में शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत में बताया कि ग्रिड पर पदस्थ टेस्टिंग असिस्टेंट सुनील गोयल ने 2 नवंबर की रात 9 बजे शराब पीकर ग्रिड पर आया और डयूटी कर रहे कर्मचारी इंद्र नामदेव को गाली देकर मारपीट करने लगा। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव किया लेकिन वह नहीं माना और ठेके पद्धति पर कार्य कर रहे बिजलीकर्मी को नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। विवाद बढ़ता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसको लेकर इंद्र नामदेव ने नर्मदानगर थाने में शिकायत की, 9 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने एसपी को आवेदन दिया। इधर मामले में पुनासा एई हिमांशु चौहान ने कहा कि मेरे पास कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है। यदि ऐसा कोई मामला है तो मैं दिखवाता हूं।

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