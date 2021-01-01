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आर्य महिला समाज:तिलगुड़ घ्या गोड़-गोड़ बोला... कहकर हल्दी-कुमकुम किया

खंडवाएक घंटा पहले
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आर्य महिला समाज की महाराष्ट्रीयन महिलाओं ने शनिवार को समाज के सभागार में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया। इस अवसर पर समाज की वार्षिक साधारण सभा की बैठक भी की गई। महिला सभा की अध्यक्ष अनिता बागुल ने संस्था की गतिविधियों पर चर्चा की। सचिव वंदना गोविलकर ने करोना महामारी के समय भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाज की गतिविधियां जारी रखी इसका उल्लेख किया। समाज के सभागार में उपस्थित सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम और प्रतीकात्मक उपहार दिए गए। तिलगुढ़ से बनी मिठाई वितरित करते हुए “तिलगुढ़ घ्या गोड़ गोड़ बोला”(तिलगुढ़ खाएं और बातों में मिठास घोलें)का आह्वान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्मिता गोखले ने की। कार्यक्रम में संगीता डोंगरे, उत्तरा पाटणकर, अलका सोले, मंगला सिद्धभट्टी, मंदा पेंडसे, प्रज्ञा लोण्ढे, सुमन राजुरकर एवं अन्य सभी महिलाएं उपस्थित थीं।

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