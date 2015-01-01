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हत्याकांड:28 को मशाल मार्च निकलेगा, शहीदों के परिवारों का किया जाएगा सम्मान

खंडवाएक घंटा पहले
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  • तिहरे हत्याकांड शहीद दिवस पर राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच के कार्यक्रम में संबोधित करने आएंगे संत कालीचरण

शहर में हुए तिहरे हत्याकांड शहीद दिवस 28 नवंबर को राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच मशाल जुलूस निकालेगा। इससे पहले कार्यक्रम में शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को मंच की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मंच संरक्षक अशोक पालीवाल ने 25 बस्तियों से आए कार्यकर्ताओं को मशाल मार्च सफल बनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर निर्णय लिया कि शहीद दिवस कार्यक्रम में देश में शिव तांडव स्त्रोत में चर्चित हुए काली पुत्र संत कालीचरण का उद्बोधन होगा। चरणबद्ध बैठकों के साथ 28 तारीख शाम 7:00 बजे शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में रवि यादव, आकाश यादव, राकेश रायकवार, शुभम पटेल, बंटी ठाकुर, अमित विधानी जसवंत वर्मा, दीपक यादव, मनीष मालानी, रवि नकुल, सोनू यादव, आकाश नायक, आकाश यादव, नीलेश रील, प्रांजल मोरे, विशाल पासी, माधव झा, संदीप कुशवाहा, आकाश ठाकुर, रवि वर्मा दिव्या सोनी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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