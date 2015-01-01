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चमका बाजार:परंपरा का बहीखाता, सोने में विश्वास

खंडवाएक घंटा पहले
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  • शनि पुष्य नक्षत्र पर शुभ मुहूर्त में व्यापारियों ने खरीदे बहीखाते, दीपावली पर होगा पूजन

शनि पुष्य नक्षत्र से बाजार का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया। शनिवार को बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही। व्यापारियों ने बहीखाते तो लोगों ने सोना-चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं खरीदी। अब व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस पर बाजार में तेजी से उठाव आएगा।

बहीखाता... ऑनलाइन ने बदल दिया कारोबार 75% लोग केवल पूजन के लिए खरीदते हैं

पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में शनिवार को शहर में व्यापारियों ने बहीखाते खरीदे। इनका दीपावली के दिन पूजन होगा और 1 अप्रैल से लेखा-जोखा लिखा जाएगा। दीपावली से अगली दीपावली तक बहीखाते लिखने की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में अप्रैल से मार्च तक हिसाब-किताब रखा जाता है। कम्प्यूटर और ऑनलाइन रिकार्ड रखे जाने से अब सीमित लोग ही इनका उपयोग कर रहे हैं। अब्बास अली, बहीवाला ने बताया 15 साल पहले तक बहीखाता खरीदने के लिए सुबह से शाम तक दुकानों पर भीड़ रहती थी। अब स्थिति बदल गई है। हम पांच पीढ़ी से बहीखाते बना रहे हैं। ऑनलाइन रिकार्ड रखे जाने के कारण अब 75 प्रतिशत लोग केवल पूजन के लिए ही पुष्य नक्षत्र पर बहीखाते खरीदते हैं।

सोना... पिछले साल से 21000 रु. प्रति तोला ज्यादा भाव, खरीदी के लिए पहुंचे लोग

सराफा बाजार में शनिवार सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। सराफा व्यवसायी चंद्रकुमार सांड के अनुसार लोगों का रुझान जेवर की बजाए शुद्ध (सिक्कों) में अधिक दिखाई दे रहा है। शनिवार को बाजार में एक ग्राम वाले सोने के सिक्के का भाव 5350 रुपए रहा। वहीं 10 सोने के सिक्के 53500 प्रति दस ग्राम के भाव से बिके। तीन दिन पहले तक सोना 51500 रुपए प्रति 10 ग्राम था। जबकि पिछले साल सोने का भाव 32500 रुपए प्रति दस ग्राम था। इसी तरह वर्तमान में चांदी का सिक्का 650 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव से बिका। एक किलोग्राम चांदी का भाव 65000 रुपए रहा। पिछले साल चांदी का भाव करीब 40 हजार रुपए प्रति किलोग्राम था। इस सप्ताह अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है।

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