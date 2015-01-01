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दीपावली पर व्यवस्था:12 के बजाय आज से ही लागू होगा ट्रैफिक प्लान

खंडवाएक घंटा पहले
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  • पुष्य नक्षत्र पर खरीदी के लिए धनतेरस व दिवाली जैसी भीड़

दीपावली पर व्यवस्था सुचारू करने के लिए यातायात पुलिस ने 12 से 16 नवंबर के बीच ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, लेकिन व्यवस्था अभी से गड़बड़ा गई है। त्योहार से जुड़ी खरीदारी करने वालों की भीड़ इस बार समय से पहले बाजार में उमड़ रही है। कोरोना के डर से धनतेरस व दीवाली की खरीदारी अभी से कर रहे हैं। इस कारण प्रमुख बाजार की सड़कों पर जाम के हालात बने हुए हैं। भीड़ को देखते हुए शनिवार शाम पुलिस ने प्लान बदल दिया। अब रविवार से 12 नवंबर की प्लानिंग अनुसार व्यवस्था की जाएगी। जिसके तहत प्रमुख बाजार में तीन-चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारी वाहनों को डायवर्ट मार्ग से निकाला जाएगा।

इसलिए जाम : सजा रहे फुटपाथ तक दुकान
बुधवारा बाजार, बांबे बाजार, जलेबी चौक, टाउनहाल के प्रमुख बाजारों में दुकानों के बाहर व्यवसायियों ने फुटपाथ तक दुकानें सजा ली हैं। दुकान के बाहर खरीदारों के वाहन सड़क पर ही बेतरतीब खड़े रहते हैं। कार्रवाई के नाम पर ट्रैफिक पुलिस के वाहन में तैनात जवान चलते-फिरते ठेले वालों के तराजू-बांट जब्त कर उन्हें दिनभर परेशान करते हैं, जबकि उन्हें व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए।
ओवरब्रिज पर कभी भी लग जाता है जाम
तीन पुलिया पर ब्रिज निर्माण के लिए दस माह पहले यहां से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। इस कारण रेलवे ओवरब्रिज पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। यातायात पुलिस द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ओवरब्रिज पर दिनभर में एक-दो बार जाम लगता है। शनिवार सुबह 11.30 से 12.30 बजे जाम लगा रहा। एक ट्रक का डीजल खत्म होने के बाद दोनों ओर से वाहनों की कतार लग गई।

भीड़ के कारण बदली प्लान की तारीख
ट्रैफिक डीएसपी संतोष कौल ने बताया कोरोना के चलते त्योहार से पहले ही प्रमुख बाजार में लोगों की भीड़ व जाम की स्थिति बन गई है। 12 से 16 नवंबर का प्लान बनाया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए इसे 8 नवंबर से ही लागू करना पड़ सकता है। मुख्य बाजारों में कार सहित बड़े वाहनों की आवाजाही पर त्योहार तक प्रतिबंध लग जाने से खरीदारों को काफी राहत मिलेगी।

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