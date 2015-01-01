पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोग:नगरीय व पंचायत चुनाव के लिए राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया

खंडवा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसएल सिंघाड़े के साथ एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षण शाखा के नोडल अधिकारी और स्थानीय निर्वाचन के निर्वाचन अधीक्षक उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें