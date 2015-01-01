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रेलवे ट्रैक:कर्नाटका एक्सप्रेस में कटने से दो बालकों की मौत, वाघोड़ा में आधे घंटे रूकी रही तीन ट्रेनें

खंडवा3 घंटे पहले
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रेलवे ट्रैक पर कर्नाटका एक्सप्रेस में कटने से बिरोदा के दो बालकों की मौत हो गई। दोनों के शरीर के 50 से 60 टूकड़े हो गए। करीब 100 मीटर दूर तक चिथड़े उड़े। आक्रोशित सैकड़ों लोग ट्रैक पर पहुंच गए। सुरक्षा की दृष्टि से वाघोड़ा में तीन ट्रेने आधा घंटे खड़ी रही। बिरोदा निवासी इरफान पिता फकीरा तड़वी (19) और कलीम पिता फिरोज तड़वी (16) शुक्रवार शाम 6 बजे ट्रैक से बुरहानपुर की ओर आ रहे थे। कुछ ही देर बाद कर्नाटका एक्सप्रेस भुसावल से लालबाग रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। रेलवे ट्रैक के पोल नंबर 496/2 से 496/4 के बीच दोनों की ट्रेन में कटने से मौत हो गई। लालबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कर्नाटका एक्सप्रेस के ड्राइवर ने अफसरों को हादसे की सूचना दी। अफसरों को दी जानकारी में ड्राइवर ने बताया कि दोनों बालक ट्रैक पर चल रहे थे। हार्न बजाने पर भी वह ट्रैक से नहीं हटे। जिस वजह से दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। यह भी जानकारी दी कि उस वक्त दूसरे ट्रैक से भी ट्रेन आ गई थी। सूचना मिलते ही रेलवे व पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। खबर लगते ही ग्रामीण ट्रैक पर मृतकों की शिनाख्त करने पहुंच गए। लेकिन ग्रामीणों और पुलिस को सिर्फ दो धड़ मिले।

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