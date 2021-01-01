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बैठक:नर्मदा जयंती पर होगा बटुकों का उपनयन संस्कार

खंडवाएक घंटा पहले
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  • नार्मदीय धर्मशाला में बैठक हुई, उपनयन संस्कार के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 15 फरवरी

मां नर्मदा जयंती महोत्सव को लेकर बड़ाबम स्थित नार्मदीय धर्मशाला में नार्मदीय ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। समाज द्वारा प्रतिवर्ष विधिविधान से नर्मदा जयंती उत्सव मनाया जाता है। बैठक में इस वर्ष नर्मदा जयंती उत्सव व उपनयन संस्कार कोविड नियमों अनुसार मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित समाजजनों ने उत्सव को लेकर विचार रखे। 19 फरवरी को जयंती पर मां नर्मदा का अभिषेक, पूजन, यज्ञ और श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। जिसकी पूरी व्यवस्था समाज के विद्वतजन करेंगे। नर्मदा जयंती पर्व का संयोजक नार्मदीय युवाम को बनाया गया है। उपनयन संस्कार के पंजीयन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। कार्यक्रम में समाज की महिला मंडल मास्क वितरण करेगी। पर्व पर सैनेटाइजेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता समाज के उपाध्यक्ष योगेश कोटवाले ने की। बैठक में समाज के सचिव सुभाष केशोरे, मंगलेश उपाध्याय, पंडित अखिलेश शुक्ल, चन्द्रशेखर शर्मा, महिला महासभा अध्यक्ष सुनीता सकरगाये, हरीश कोटवाले,राजेन्द्र उपाध्याय, युवाम अध्यक्ष पंकज पगारे,भावेश बिल्लोरे, जगदीश पगारे, आशीष पगारे, अश्विनी भाटे, अनुया भाटे, भावना बिल्लोरे, सोनम गावंशिन्दे, श्रीकांत उपाध्याय, शांतनु डोंगरे, योगेश डोंगरे, यशदीप चौरे, हेमन्त जोशी आदि उपस्थित थे।

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