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घटिया निर्माण:सीसी रोड निर्माण में काली रेत का उपयोग, बनते ही उखड़ना शुरू

खंडवाएक घंटा पहले
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  • खालवा जपं के कालाआम कला में रोड निर्माण मंे बरत रहे लापरवाही

खालवा जनपद पंचायत अंतर्गत कालाआम कला में ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा हैं। इसमें बालू रेत की जगह नाले की काली रेत का उपयोग किया जा रहा हैं। इसमें ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभी रोड बनने को कुछ ही दिन हुए हैं और रोड उखाड़ना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम डॉ. परीक्षित झाड़े से की और घटिया निर्माण कार्य की जांच करने की मांग की। गांव के दंगल, पूनम, गब्बर व श्याम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया ठेकेदार द्वारा सीसी रोड निर्माण में भारी अनियमितताएं की जा रही है। बालू रेत की जगह नाले की काली रेत का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह शाला परिसर में बन रही भवन निर्माण में भी गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लिखित शिकायत मिली है ^मुझे ग्रामीणों द्वारा लिखित में एक शिकायत मिली है। सहायक यंत्री को इसकी जांच सौंपी है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। यदि रिपोर्ट में कार्य में अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केके उके, सीईओ जनपद पंचायत खालवा

रोड के दोनों और साइड सोल्डर नहीं भरे, हो रहे हादसे; एसडीएम बोलीं- सुधार कराएंगे

कुमठी | इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर गड्ढों से पटा हैं। डुल्हार फाटे से 40 किलोमीटर तक रोड के दोनों और साइड सोल्डर भी नहीं भरे गए। इस कारण एक-एक फीट तक साइड ऊंची हो गई हैं। जिससे आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पिपलोद रुस्तमपुर की सिंचाई कालोनी के बीच पुलिया की सपोर्ट वॉल टुट चुकी है। बावजूद इसके किसी का ध्यान नहीं है। इस मार्ग पर पचासों वाहन पलटी खा चुके हैं। कई वाहन चालकों की मौत हो चुकी हैं। हाइवे पर सैकड़ों वाहनों की आवाजाही के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का भी आना-जाना लगा रहता है लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं हैं। रुस्तमपुर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से टोल नाके तक बड़े बड़े गड्ढे कुमठी बोरगांव बुजुर्ग के बीच भी मुसीबत बने हुए हैं। इस संबंध में पंधाना एसडीएम ममता खेड़े ने बताया की संबंधित विभाग को अवगत कराकर सुधार कार्य करवाया जाएगा।

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