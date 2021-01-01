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विरोध:ग्रामीणों ने रुकवाया घटिया सीसी रोड का निर्माण, काम कर रहे मजदूरों को लौटाया

खंडवा2 घंटे पहले
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  • जब तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के इंजीनियर नहीं आते तब तक काम नहीं करने देंगे

रोशनी से मामाडोह तक घटिया सीसी रोड निर्माण का विरोध तेज हो गया है। रविवार को रोशनी के लोगों ने काम करने आए मजदूरों को लौटा कर निर्माण नहीं होने दिया। उनका कहना था ठेकेदार अफसरों की शह पर घटिया निर्माण कर रहा है। विभाग के इंजीनियर खंडवा में बैठे-बैठे ही मॉनीटरिंग कर रहे हैं। जब तक वे यहां आकर गुणवत्ता में सुधार नहीं कराते तब तक निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। रोशनी के शिव कोगे, विनय अत्रे, बसंत राठौर, राहुल राठौर, मोईन खान, वहीद पटेल आदि ने बताया ठेकेदार द्वारा सीसी रोड निर्माण में गुणवत्ता व तकनीकी मापदंड का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रोड की ऊंचाई एंव चौडाई भी कम रखी जा रही है। सीमेंट सिर्फ दिखाने के लिए डाली जाती है। निर्माण के एक-दो दिन बाद ही रोड पर दरारें पड़ जाती हैं। निर्माण शुरू होते ही मामाडोह के ग्रामीणों ने भी विरोध दर्ज कराया था। विभाग के इंजीनियर तक शिकायत भी पहुंचाई नहीं लेकिन वे निरीक्षण करने नहीं आए। इस बात को एक माह हो गया। रोशनी के लोगों ने भी दो दिन पहले शिकायत की थी लेकिन इसका भी प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग के इंजीनियरों पर कोई असर नहीं हुआ। ठेकेदार की मनमानी जारी रही इसलिए काम रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भास्कर ने रविवार के अंक में ही बैगर बेस के बना रहे सीसी रोड... शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। विभाग के जिला प्रमुख तक संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं।

समझाइश देकर छोड़े डंपर
ठेकेदार की मनमानी केवल घटिया निर्माण तक ही सीमित नहीं है। वह मुरम का अवैध खनन भी कर रहा है। सप्ताह भर पहले जिला खनिज अधिकारी ने पिपल्या के पास नदी किनारे सरकारी जमीन पर बगैर रायल्टी के मुरम खनन करते तीन डंपर व एक पोकलेन जब्त की थी। डंपर रोशनी पुलिस चौकी में खड़े कराए थे लेकिन उसे सिर्फ समझाइश देकर छोड़ दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि ठेकेदार की अफसरों से कितनी मिलीभगत है।

इधर, मोहद से दोहद को जोड़ने वाला मार्ग बदहाल, कीचड़ और पानी भरा

मूंदी | नगर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम मोहद से दोहद तक को जोड़ने वाला मार्ग खराब हो चुका है। करीब 3 किलोमीटर इस मार्ग पर कीचड़ रहता है। जिसमें राहगीरों के अलावा बाइक चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन का थोड़ा संतुलन बिगड़ने से चालक गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने इस दयनीय मार्ग को बनाने की मांग विधायक नारायण पटेल से की। सेवानिवृत्त शिक्षक राजकुमार राठौर ने बताया मोहद से दोहद मार्ग पर चलना मुश्किल हो रहा है। पानी जमा रहता है। जिसमें आवागमन में भी परेशानी होती है। मार्ग का जल्द निर्माण होना चाहिए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिल सके।

रोशिया-चीचगोहन पर गड्ढें, डामर उखड़ा, वाहन चालकों को हो रही परेशानी
कालमुखी | जिला मुख्यालय को भोपाल एवं सिंगाजी समाधि स्थल के अलावा पर्यटन स्थल हनुवंतिया को जोड़ने वाला चीचगोहन- रोसिया करीब 5 किमी मार्ग पूरी तरह उखड़ चुका है। जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि इस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले यह मार्ग जिला मुख्यालय को जोड़ता है। इधर अहमदपुर रोहिणी सिरा मार्ग को ठेकेदार द्वारा निर्माण के लिए पूरी तरह खोद दिए जाने के कारण खंडवा जाने के लिए यात्रियों को चीचगोहन व्हाया रोशिया होकर जाना मजबूरी हो गया है। लेकिन गड्ढे व डामर उखड़ने से यह भी पूरी तरह खराब हो गया है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक दांगोरे को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गांव के दिलीप पटेल, ग्राम अत्तर के लक्ष्मीनारायण पटेल, रेवाड़ा के भीमसिंह सोलंकी पूर्व मंडी उपाध्यक्ष, कालमुखी के सुभाष गुप्ता, पंकज गुप्ता, डॉ. निल माहेश्वरी आदि ने जल्द डामरीकरण कराने की मांग की है।

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