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सायबर:बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा पोस्ट ऑफिस के कम्प्यूटर्स पर वायरस अटैक, बुकिंग रद्द की

खंडवाएक घंटा पहले
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  • पिछले साल भी 5 नवंबर को ही देशभर के पोस्ट ऑफिसों के सिस्टम हुए थे हैक

बुरहानपुर, खंडवा और छिंदवाड़ा सहित देशभर के विभिन्न पोस्ट ऑफिसों के बैंकिंग से जुड़े कम्प्यूटर सिस्टम पर गुरुवार को एक साथ वायरस का अटैक हुआ। सिस्टम हैक होने से दिनभर में करीब 2 हजार से ज्यादा बुकिंग रद्द की गई।
गुरुवार सुबह विभिन्न जिलों के पोस्ट ऑफिसों के सिस्टम के हैक होने की सूचना फैली। इससे भारतीय डाक विभाग के मुख्य आईटी सेक्टर तक हड़कंप मच गया। पहले खंडवा, फिर बुरहानपुर और छिंदवाड़ा से सिस्टम हैकिंग की खबर पहुंची। तत्काल सेंट्रल सर्वर से खंडवा के सिस्टम को रिमोट पर लिया गया और डेस्कटॉप पर एपेजर ट्रोजन से वायरस की पहचान की गई। अफसरों के अनुसार पिछले साल भी 5 नवंबर को ही ये सभी सिस्टम वायरस का शिकार हुए थे। आईटी सेक्टर के जानकार डाटा चोरी के लिए लोकल हैकर्स द्वारा सिस्टम हैक करने का अंदेशा जता रहे हैं। हालांकि खंडवा डिवीजन से जुड़े पोस्ट विभाग के आईटी प्रमुख इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक साथ वायरस अटैक कैसे हुआ।
खंडवा में कार्यालयीन समय के बाद शुरू हो पाया सिस्टम
देरशाम तक सेंट्रल सर्वर से रिमोट पर लेकर खंडवा का सिस्टम फार्मेट किया गया। उसमें दोबारा विभाग से संबंधित सभी साॅॅफ्टवेयर इंस्टाल किए गए। इसके बाद कार्यालयीन काम खत्म होने पर सिस्टम शुरू हो पाया। छिंदवाड़ा और बुरहानपुर में देरशाम तक सिस्टम नहीं सुधर सके। अफसर कह रहे हैं रिमोट पर लेकर दोनों जिलों के सिस्टम फार्मेट करेंगे।
बुरहानपुर में 300 से ज्यादा की बुकिंग रद्द
उप डाकपाल बीएस बालकर के अनुसार रोजाना काउंटर पर मनीऑर्डर, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल सहित 300 से ज्यादा की बुकिंग होती है। उसी काउंटर के सिस्टम से रोजाना ट्रांजेक्शन भी होता है। अफसरों के अनुसार कम्प्यूटर हैक होने से तीनों जिलों में 2 हजार से ज्यादा बुकिंग
रद्द की गई।
यह बरतें सतर्कता

  • किसी भी अनजान ई-मेल पर क्लिक न करें।
  • भरोसेमंद रिपेयरिंग सेंटर पर कम्प्यूटर दुरूस्त कराएं।
  • किसी भी प्रकार के कॉल सिस्टम से रिसीव न करें।

ऐसे हैक होता है सिस्टम

  • इन बॉक्स पर अनजान ई-मेल पर क्लिक, सिस्टम को लाइन या रिपेयरिंग में टाइम सेट कर स्क्रिप्ट फाइल छोड़कर कम्प्यूटर हैक होता है।
  • स्क्रिप्ट फाइल या ईएक्ससी के सक्रिय होते ही कम्प्यूटर का डाटा हैक या खराब हो जाता। यह दोबारा काम नहीं कर पाता है।
  • कई बार हैकर कम्प्यूटर को लाइन पर लेकर बैकिंग सहित अन्य जानकारी और डाटा चुरा लेते हैं।

वायरस से सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, डाटा हैक नहीं है
^ पूरा डाटा सेंट्रल सर्वर में रहता है। स्थानीय स्तर पर डाटा उनके सिस्टम में रहता है। वायरस के कारण सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। डाटा हैक करने जैसी बात नहीं है।
-जुनैद खान, मैनेजर आईटी पोस्ट ऑफिस खंडवा मुख्यालय

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