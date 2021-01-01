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उपचुनाव:पेयजल का वादा कर डलवाए थे वोट, 3 माह में एक भी नेता झांकने नहीं आया

खंडवाएक घंटा पहले
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मांधाता विधानसभा उपचुनाव हुए तीन माह बीतने को है। सिंधखेड़ गांव के लोगों ने पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। दोपहर तक एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा। खबर मिलते ही क्षेत्र के भाजपा नेता गांव की ओर दौड़े। काफी समझाइश के बाद भी ग्रामीण नहीं माने तब एक नेता ने सांसद को सूचना दी। उन्होंने गांव के लोगों से फोन पर चर्चा कर वादा किया कि चुनाव होते ही सबसे पहले पानी की समस्या हल की जाएगी। चुनाव में जीत के बाद तीन माह बीत गए लेकिन सांसद तो छोड़ स्थानीय नेता भी झांकने नहीं आए।
सिंधखेड़ गांव हरसूद जनपद की छाल्पी ग्राम पंचायत में आता है। इंदिरा सागर बांध की डूब के चलते एनएचडीसी ने इस गांव को ऊंचाई पर पत्थरों पर विस्थापित कर दिया लेकिन नियमानुसार मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। 20 साल से ग्रामीण असुविधा के बीच जी रहे हैं। गांव के दयाराम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया पुनर्वास स्थल पर एनएचडीसी ने कोई सुविधा नहीं दी। एकमात्र हैंडपंप लगा है जिससे पानी भरने में काफी परेशानी होती है। कई बार महिलाएं भरे बर्तन सिर पर रख पत्थरों पर चलने से गिर चुकी हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। गांव के नाले पर एक रपटा जरूर बनाया है। पंचायत ने किसी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया। आधे-अधूरे शौचालय भी गिनती के बने हैं। कई के दरवाजे नहीं लगे हैं। लोग खाद की बोरियों की
आड़ लेकर काम चला रहे हैं। गांव में एक भी सीसी रोड नहीं बना है। हम 100 साल पहले जैसे आदिवासी जीवन जी रहे हैं।
भाजपा नेताओं का लगा था जमावड़ा
दयाराम ने बताया विधानसभा उपचुनाव के समय हमने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। गांव में 200 मतदाता हैं। जैसे ही पता चला भाजपा के नेता गांव पहुंचने लगे। नरेंद्रसिंह तोमर व सुरेंद्र टुटेजा ने हमें कई आश्वासन दिए। यह तो वे सालों से देते आ रहे हैं लेकिन काम कभी नहीं किया। हम उनकी बात का कैसे विश्वास करते। हमने उनसे कहा हम जैसे जी रहे हैं
आगे भी जी लेंगे लेकिन आपकी बात नहीें मानेंगे।

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