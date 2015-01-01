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  • Without Any Mask, See The Fine, Get Admitted In Private Hospitals If You Have Symptoms Of Kovid.

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कोरोना संक्रमण:बगैर मास्क जो भी दिखे जुर्माना लगाएं, निजी अस्पतालों में कोविड के लक्षण वाले मरीज मिलें तो भर्ती कराएं

खंडवाएक घंटा पहले
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  • कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कलेक्टोरेट में राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

अपने अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को प्रेरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग बगैर मास्क के दिखाई दें उनसे सख्ती से चालान वसूले जाएं। निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाए, अगर वहां कोविड के लक्षण वाले मरीज मिलें तो उन्हंे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराएं। यह निर्देश शुक्रवार को कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने शहर में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचना देने के लिए भी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों निर्देश दिए। कलेक्टर सभी बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों के लिए बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर नंदा भलावे व एसएल सिंघाड़े सहित विभिन्न राजस्व अधिकारी मौजूद थे। मैरिज गार्डन में हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कलेक्टर ने बैठक में कहा कि शादी विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराने के लिए मैरीज गार्डन संचालकों को सख्त हिदायत दी जाए। कलेक्टर ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने तथा उर्वरक की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं की जांच के लिए भी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि उनके क्षेत्र में रैली, सभाओं व जूलुसों के लिए अनुमति देने हेतु आवेदन ऑनलाइन पद्धति से ही लिए जाएं तथा अनुमति भी ऑनलाइन दी जाए।

निगम के विभागों में रखे जाएंगे सैनिटाइजर स्टैंड

खंडवा | नगर निगम के विभिन्न विभागों में सैनिटाइजर स्टैंड रखे जाएंगे। ताकि यहां आने वाले लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें।

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