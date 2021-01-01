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कार्रवाई:महिला से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी, आरोपी को गिरफ्तार किया

खंडवा3 घंटे पहले
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पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम गोबरिया में आरोपी नाजिम पिता रमजान खान निवासी पंधाना ने अपने ही खेत पर काम करने वाली महिला (30) के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। घटना 25 दिसंबर की है। पंधाना थाना पुलिस ने मंगलवार रात पीड़िता की शिकायत पर आरोपी नाजिम के विरुद्ध धारा 376(2)एन, 506 एवं अजा, अजजा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज गिरफ्तार किया।

उपनिरीक्षक सुमन व महिला आरक्षक ने बुधवार दोपहर पीड़ित महिला के न्यायालय में बयान दर्ज करवाएं। पंधाना पुलिस के अनुसार आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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