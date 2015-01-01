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सखी महिला विंग...:चंद्रमा का पूजन कर पति के हाथों से ग्रहण किया पानी

खंडवाएक घंटा पहले
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कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ पर्व के अवसर पर सिंधी कॉलोनी में सखी महिला विंग ने महिलाओं एवं युवतियों के लिए आयोजित कार्यक्रम किए। सखी महिला विंग प्रवक्ता ज्योति मंगवानी ने बताया कि गली नंबर 2 में वकील विजय कोटवानी के निवास पर ये कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलम नानक बजाज ने की। तंबोला, चेयर रेस, अंताक्षरी, बेस्ट कपल, बेस्ट लेडी, शुहिणा वेस थीम पर आधारित फैंसी ड्रेस, स्नैक्स और ढ़ेर सारा फन मौज, मस्ती, गीत-संगीत, गेम्स, आकर्षक उपहार के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई। कार्यक्रम में कमला देवी कोटवानी, भक्ति कोटवानी, नीलम बजाज, सोनिया फुंदवानी, तानिया खैटपाल, रिया फुंदवानी, दीपिका कोटवानी, भूमि आहूजा, लक्ष्मी कोटवानी, नीलम पिंजानी, नायरा कंचन शोभा आहूजा, अनमोल कोटवानी, सीमा चंदवानी, महक कोटवानी, मानसी माखीजा, करिश्मा जहानवी, कृति कोटवानी महिलाएं उपस्थित थीं।

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